"KOAH'lı hastaların yarısı ilaçlarını nasıl kullanacağını bilmiyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin (TÜSAD) yaptığı anket çalışmasında, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunanların yarısının tedavi aşamasında ilaç ve cihaz kullanımını bilmedikleri ya da yanlış kullandıkları saptandı. TÜSAD'ın Antalya'daki bir otelde düzenlediği KOAH'a ilişkin 40. Ulusal Kongre'ye katılan Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın yaygın olmasına rağmen az bilindiğini söyledi. Türkiye'de 3 milyonun üzerinde KOAH'lı hasta bulunduğunu aktaran Öztürk, bu rakamın küçümsenemeyecek kadar önemli olduğunu vurguladı. Hastalığın bu kadar yaygın olmasını sigara kullanımına bağlayan Öztürk, "Ülkemizde sigara içme oranları yüksek. Ne yazık ki kadınlarda da sigara kullanım oranları artış gösteriyor. KOAH'lı hastaların yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor." diye konuştu. Sigaranın yanı sıra ocakta yemek pişirme, ev ortamında kömür sobalarının kullanılması, toza maruz kalma durumlarının da hastalığı tetiklediğini dile getiren Öztürk, bu konuda dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Çoğu KOAH hastasının nefes darlığı oluştuğunda doktora başvurduğunu anlatan Öztürk, "Hasta devamlı öksürüyor, merdiven çıkarken zorlanıyor ve buna benzer sıkıntılar yaşıyor. Bunların hepsini sigaraya bağlıyor ve doğal bir süreçmiş gibi yaşamaya devam ediyor. Ancak şikayetler arttığında hastaneye başvuruyor, tabii bu aşamada da hastalık daha da ilerlemiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu. Hastalığın teşhisi aşamasında da zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini ifade eden Öztürk, hastaların solunum fonksiyon testinin yapılabildiği ikinci ve üçüncü basamak hastanelere başvurmalarını önerdi. - "Tedavisini olmayan hastaların maliyeti artıyor" Hastalığın özellikle tedavi aşamasında önemli sorunlar yaşandığını vurgulayan Öztürk, özellikle hastaların ilaç ve cihaz kullanımında sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Hastalara verilen ilaçların tablet, kapsül ya da şurup şeklinde olmadığını, özel solunum cihazlarıyla tedavi uygulandığını anlatan Öztürk, "Zaman zaman hekimler tarafından hastalara ilaç reçete edilirken cihaz kullanımına ilişkin eğitim verilmesinde sıkıntılar oluyor, ya eksik bilgi veriliyor ya da hiç verilmiyor. Sadece reçete ile hasta gönderiliyor. Bu da hastaların cihazı yanlış kullanmalarına ya da hiç kullanmamalarına neden oluyor." dedi.