Koalisyon güçleri 2 geminin Hudeyde limanına geçmesine izin verdi

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2 geminin Yemen'in batısında Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'na girişi için izni verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının haberine göre, koalisyon güçleri "Priya" ve "Navigator M" adlı gemilere Hudeyde Limanı'na girmeleri için izin verdi. Haberde, gemilerin koalisyon güçleriyle temasın ardından bekleme alanına yönlendirildiği belirtildi.

Husiler dün akşam koalisyon güçlerini petrol ürünleri taşıyan Priya isimli geminin girişine engel olmakla suçlamıştı.

Husilere ait uydu kanalında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin petrol ürünleri taşıyan bir gemiyi alıkoyduğu ve limana girişine izin vermediği ileri sürülmüştü. Ayrıca alıkonulan geminin BM'den izni olduğu aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

