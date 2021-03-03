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  4. Koalisyon güçleri, Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne yapılan saldırıyı doğruladı

Koalisyon güçleri, Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne yapılan saldırıyı doğruladı

03.03.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak’ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne yapılan roketli saldırıyı doğruladı.ABD öncülüğündeki, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak’ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne yapılan roketli saldırıyı doğruladı.
ABD öncülüğündeki, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Koalisyon güçleri birliklerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne bu sabah saat 07:20 sıralarında 10 roketli saldırı düzenlendi” ifadeleri yer aldı. Saldırıya ilişkin Irak güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını aktaran sözcü Marotto, “Ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak” dedi.
Irak Başbakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu üsse 10 katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği bildirildi.

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