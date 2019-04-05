ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin nerede bulunduğuna dair bilgileri olmadığını ancak aramaya devam ettiklerini açıkladı.

DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay James Rawlinson yaptığı açıklamada, son dönemlerde örgütte etkinliğini kaybeden örgütün lideri Bağdadi’nin nerede saklandığına dair bilgilerinin olmadığını belirterek "Buna rağmen Bağdadi’yi takip etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Terör örgütün DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin başına 25 milyon dolar ödül koyan ABD uçaklarla Anbar vilayetine binlerce broşür atmıştı.

