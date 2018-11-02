Koalisyon Güçleri Yemen'de Havaalanı Yakınındaki Üssü Vurdu

Suudi önderliğindeki koalisyon güçleri Yemen’deki Sanaa Uluslararası Havaalanı’na yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Koalisyon sözcüsü Albay Turki El Malki, vurulan yerin Huti direnişçileri tarafından insansız araç ve balistik füze saldırısı gerçekleştirilen havaalanı yanındaki üs olduğunu söyledi.

Sözcü yapılan operasyonun, havaalanındaki uçuşları ve uluslararası yardım çalışmalarını etkilemediğini söyledi.

Sözcü, bugün düzenlenecek basın toplantısında, vurulan alanın, Huti direnişçileri tarafından saldırılar düzenlemek amacıyla kullanıldığına dair kanıtların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Hutilerin kontrolündeki Al-Masirah televizyonu hedef alınan Al-Dulaimi Hava üssüne ve çevresine 30 hava saldırısı yapıldığını haber verdi.

3 yıldan uzunca bir süredir Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Sünni müttefikleri, Yemen’deki İran destekli Huti’lere yönelik operasyonlar düzenliyorlar. Hutiler, 2014’te Yemen hükümetini ülkeden ayrılmak zorunda bıraktılar ve aralarında başkent Sanaa’nın da bulunduğu Yemen’in kuzeyindeki çoğu bölgeyi kontrol ediyorlar.

Amerika ve İngiltere, Yemen’i ciddi bir açlık tehlikesine sürükleyen savaşın bitirlmesi için geçen hafta çağrıda bulundular.

