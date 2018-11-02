Koalisyon Güçleri Yemen'de Havaalanı Yakınındaki Üssü Vurdu

Suudi önderliğindeki koalisyon güçleri Yemen’deki Sanaa Uluslararası Havaalanı’na yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Koalisyon sözcüsü Albay Turki El Malki, vurulan yerin Huti direnişçileri tarafından insansız araç ve balistik füze saldırısı gerçekleştirilen havaalanı yanındaki üs olduğunu söyledi.
Sözcü yapılan operasyonun, havaalanındaki uçuşları ve uluslararası yardım çalışmalarını etkilemediğini söyledi.
Sözcü, bugün düzenlenecek basın toplantısında, vurulan alanın, Huti direnişçileri tarafından saldırılar düzenlemek amacıyla kullanıldığına dair kanıtların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Hutilerin kontrolündeki Al-Masirah televizyonu hedef alınan Al-Dulaimi Hava üssüne ve çevresine 30 hava saldırısı yapıldığını haber verdi.
3 yıldan uzunca bir süredir Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Sünni müttefikleri, Yemen’deki İran destekli Huti’lere yönelik operasyonlar düzenliyorlar. Hutiler, 2014’te Yemen hükümetini ülkeden ayrılmak zorunda bıraktılar ve aralarında başkent Sanaa’nın da bulunduğu Yemen’in kuzeyindeki çoğu bölgeyi kontrol ediyorlar.
Amerika ve İngiltere, Yemen’i ciddi bir açlık tehlikesine sürükleyen savaşın bitirlmesi için geçen hafta çağrıda bulundular.
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum