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Koalisyon güçlerinden BM'ye "Husi ihlalleri" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM'yi Husilerin Hudeyde kentindeki ihlallerine karşı harekete geçmemekle suçladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'in güneyindeki Hudeyde kentinde "Husilerin gerçekleştirdiği ihlaller" karşısındaki eylemsizliğine tepki gösterdi.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki askeri operasyonlarla ilgili son gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi.

Maliki, Husilerin Hudeyde kentindeki ihlallerine, "BM kuruluşları, Husi militanlarının Hudeyde'deki ihlallerine karşı hiçbir şekilde harekete geçmedi." diyerek tepki gösterdi.

Sözcü Maliki sözlerine şöyle devam etti:

"İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a attığı balistik füze sayısı 197'ye ulaştı. Bu füzelerin çoğu Yemen'in kuzeyindeki Sada ve Amran kentlerinden atıldı."

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce'nin bazı bölgelerinde kontrolü sağladıklarını ifade eden Maliki, koalisyon güçlerinin Yemen'in tüm kentlerinde mayın temizleme işlemini sürdürdüğünü aktardı.

Maliki ayrıca, Husilerin 256 mevziyi kaybettiğini ve 690 milisin operasyonlarda öldürüldüğünü kaydetti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husi Suudi Arabistan Yemen

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