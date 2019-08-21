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Koalisyon Güçlerinden Haşdi Şabi’ye cevap: “Irak’ın isteği üzerine buradayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 21:39 | Son Güncelleme

Irak’taki ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin kendilerini cephaneliklerini bombalamak ile suçlamasının ardından Irak hükümetinin isteği üzerine bölgede olduklarını hatırlattı.Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, ABD’yi üslerini vurmakla suçlamasına ABD tarafından cevap geldi.

Irak’taki ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin kendilerini cephaneliklerini bombalamak ile suçlamasının ardından Irak hükümetinin isteği üzerine bölgede olduklarını hatırlattı.
Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, ABD’yi üslerini vurmakla suçlamasına ABD tarafından cevap geldi. ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri konuyla ilgili olarak, “Irak hükümetinin isteği üzerine buradayız ve yasalarına uyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Sean Ryan yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan ortak güçlerin gerçekleştirdikleri “Güçlü Azim” operasyonunun amacının yalnızca Iraklı ortaklarının terör ile mücadele çalışmalarına destek olmak olduğunu vurguladı. Irak’taki bütün yabancı askerlerin Irak hükümetinin isteği üzerine bu ülkede bulunduğunu hatırlatan Ryan “Irak hükümetinin yaslarına uyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi güçleri son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD’yi sorumlu tutarak “ABD bizi bombalıyor” açıklaması yapmıştı. Dün Bağdat ile Selahattin arasında yer alan Beled bölgesinde yer alan Askeri Hava Üssünde Haşdi Şabi’ye ait bir mühimmat deposunda patlama yaşanmıştı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük bir patlamada ise 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı.

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