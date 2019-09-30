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Koalisyon güçlerinden Husilere "tiyatro" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:31 | Son Güncelleme

Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan topraklarında binlerce askeri esir aldıklarına ilişkin açıklamasını, "tiyatro" olarak nitelendirdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Suudi Arabistan topraklarında binlerce askeri esir aldıkları yönündeki açıklamalarını, "tiyatro" olarak nitelendirdi.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Husilerin Suudi Arabistan'da binlerce askeri esir aldığı iddialarına ilişkin yöneltilen bir soruyu, "Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret." şeklinde yanıtladı.

İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyonununda dün yer alan haberde, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran'da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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