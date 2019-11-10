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Koalisyon Güçlerinden, Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

Koalisyon Güçlerinden, Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığı, Musul vilayetinin Mahmur ilçesine bağlı Karaçok Dağı'nda terör örgütü DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ kalıntılarını bertaraf etmek amacıyla Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından Karaçok Dağı'na 14 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak terörle mücadele gücünün operasyonun bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, sayı belirtmeden çok sayıda DEAŞ teröristinin öldürüldüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı karaçok dağı Koalisyon Güçleri Musul

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