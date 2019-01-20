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Koalisyon güçlerinden Sana'ya yoğun hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait bir mevziye yoğun hava saldırıları düzenledi

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait bir mevziye yoğun hava saldırılarında bulundu.

Koalisyon güçleri, Sana'nın merkezinde yer alan Husilere ait askeri mevziye 4 hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu saldırının bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyonunun bir süre önce geçtiği habere göre, koalisyon güçleri, Sana'da "nitelikli" bir askeri operasyon düzenleyeceğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden aktarılan açıklamada, sivillerin korunması için gereken tedbirlerin alındığı kaydedilmişti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyerek operasyonun detaylarını açıklaması bekleniyor.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu da Husilere dayandırdığı haberde, koalisyon güçlerinin ABD'nin yönlendirmesiyle tansiyonu yükselttiği ve Sana'da yoğun bombardımana hazırlandığı ifade edilerek, bu tırmandırışın karşılıksız kalmayacağı kaydedildi.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ise şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı Husiler Koalisyon Güçleri Yemen

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