Koalisyon güçlerinden, Yemen'de barış çabalarına destek açıklaması

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in siyasi çözüm bulma çabalarını desteklediğini belirtti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında Yemen'de askeri operasyonlardaki son gelişmelere ve Husilerin füze atılmasına son verilmesi girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husilerin ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişimiyle ilgili soruya Maliki, koalisyon güçlerinin, Yemen'de siyasi çözüm bulmak için BM Yemen Özel Temsilcisinin harcadığı tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Koalisyon güçlerinin, bu sabah Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeyi imha ettiğini aktaran Maliki, Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısının 207'ye ulaştığına dikkati çekti.

Yemen'deki askeri operasyonların devam ettiğini ve bununla Husilere gelen yardımların kesilmesinin amaçlandığını vurgulayan Maliki, bu operasyonların devamının özellikle Hudeyde'de askeri olmaktan çok insani açıdan zorunlu hale geldiğini ifade etti. Yemen'de Husiler, dün akşam ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulunmuştu.