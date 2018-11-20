HABER

Koalisyon güçlerinden, Yemen'de barış çabalarına destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 01:03 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin, Yemen'de siyasi çözüm bulmak için BM Yemen Özel Temsilcisinin harcadığı tüm çabaları desteklediğini açıkladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in siyasi çözüm bulma çabalarını desteklediğini belirtti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında Yemen'de askeri operasyonlardaki son gelişmelere ve Husilerin füze atılmasına son verilmesi girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husilerin ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişimiyle ilgili soruya Maliki, koalisyon güçlerinin, Yemen'de siyasi çözüm bulmak için BM Yemen Özel Temsilcisinin harcadığı tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Koalisyon güçlerinin, bu sabah Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeyi imha ettiğini aktaran Maliki, Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısının 207'ye ulaştığına dikkati çekti.

Yemen'deki askeri operasyonların devam ettiğini ve bununla Husilere gelen yardımların kesilmesinin amaçlandığını vurgulayan Maliki, bu operasyonların devamının özellikle Hudeyde'de askeri olmaktan çok insani açıdan zorunlu hale geldiğini ifade etti. Yemen'de Husiler, dün akşam ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulunmuştu.

Husilere ait El-Mesire televizyonu ise atılan bir balistik füzenin, Yemen'in batısındaki Midi çölüne düştüğünü ve koalisyon güçlerinden birinin ölümüne onlarcasının yaralanmasına sebep olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Mersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okuduMersin Müftüsü, hastane ziyaretinde bebeklerin isimlerini ezanla okudu
Kızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve botKızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve bot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Martin Griffiths Riyad Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

İşte fiyatları düşürecek 6 madde!

İşte fiyatları düşürecek 6 madde!

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.