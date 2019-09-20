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Koalisyon güçlerinden Yemen'deki Husi hedeflere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Koalisyon güçlerinden Yemen'deki Husi hedeflere saldırı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Hudeyde kentinde gemilere patlayıcı yüklenen dört bölgeyi hedef aldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde Limanı'nda uzaktan kumandayla yönlendirilen teknelerin demirlediği ve bomba yüklendiği 4 alanın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölge ve teknelerin Kızıldeniz'in güneyi ile Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz trafiğini tehdit ettiği ve Husiler tarafından "terör eylemlerinde" kullanıldığı kaydedildi.

Husiler ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na dört hava saldırısı düzenleyerek Stockholm Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki Husilere ait uzaktan kumandayla yönlendirilen bomba yüklü bir tekneyi etkisiz hale getirdiklerini açıklamıştı.

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de yapılan istişare toplantılarında "esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz" konularını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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