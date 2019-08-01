HABER

Koalisyon güçlerinden "Yemen'deki okul saldırıları" suçlamasına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 00:39 | Son Güncelleme

Koalisyon güçlerinden "Yemen'deki okul saldırıları" suçlamasına ret

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Nisan 2019 ve Ocak 2017'de Yemen'de 2 okul yakınına hava saldırısı düzenlediği yönündeki suçlamayı reddetti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin Yemen'deki olayları değerlendirmek için görevlendirdiği heyetin sözcüsü Mansur el-Mansur, uluslararası örgütlerin, koalisyon güçlerinin Yemen'deki askeri operasyonlarında hatalar yaptığı yönündeki suçlamalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Mansur, Nisan 2019'da Yemen'in başkenti Sana'nın Savan bölgesinde, Ocak 2017'de de Sana'ya bağlı Beni Misar köyündeki bir okul yakınına düzenlenen ve en az 15 çocuğun öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı hava saldırısını koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği yönündeki suçlamayı reddetti.

Sözcü Mansur, "Araştırma sonucu koalisyon güçlerinin birinci okul çevresinde herhangi bir hava görevi gerçekleştirmediği anlaşıldı. Okul, koalisyon güçlerinin hedef alması yasaklı bölge içinde yer alıyor. Koalisyon güçleri, ikinci okula yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alan farklı 3 askeri hedefi hedef aldı." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son bulduPetlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son buldu
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrikErdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 3 milyon TL devretti!

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.