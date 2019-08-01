RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Nisan 2019 ve Ocak 2017'de Yemen'de 2 okul yakınına hava saldırısı düzenlediği yönündeki suçlamayı reddetti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin Yemen'deki olayları değerlendirmek için görevlendirdiği heyetin sözcüsü Mansur el-Mansur, uluslararası örgütlerin, koalisyon güçlerinin Yemen'deki askeri operasyonlarında hatalar yaptığı yönündeki suçlamalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Mansur, Nisan 2019'da Yemen'in başkenti Sana'nın Savan bölgesinde, Ocak 2017'de de Sana'ya bağlı Beni Misar köyündeki bir okul yakınına düzenlenen ve en az 15 çocuğun öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı hava saldırısını koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği yönündeki suçlamayı reddetti.

Sözcü Mansur, "Araştırma sonucu koalisyon güçlerinin birinci okul çevresinde herhangi bir hava görevi gerçekleştirmediği anlaşıldı. Okul, koalisyon güçlerinin hedef alması yasaklı bölge içinde yer alıyor. Koalisyon güçleri, ikinci okula yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alan farklı 3 askeri hedefi hedef aldı." dedi.