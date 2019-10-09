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Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu akaryakıt gemisi Hudeyde'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu akaryakıt gemisi Hudeyde'ye ulaştı

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerince alıkonulan akaryakıt yüklü bir geminin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Petrol Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 9 bin 951 ton benzin ile yaklaşık 11 bin ton dizel taşıyan Desta Pushti isimli geminin Hudeyde Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Geminin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 55 gün boyunca alıkonulduğu ifade edilen açıklamada, koalisyon güçlerinin halihazırda 93 bin ton benzin ile 123 bin ton dizel yüklü 9 gemiyi elinde tuttuğu kaydedildi.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yaklaşık iki haftadır yaşanan kriz nedeniyle yakıt fiyatlarının kara borsada iki katına çıktığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi yakıt Yemen

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