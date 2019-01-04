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Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki saldırılarında 10 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bir beldeye hava saldırısı gerçekleştirdi - Saldırı sonucu 4'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetti - Koalisyon güçlerinin Deyrizor'da son iki gündeki saldırılarında 21 sivil öldü

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bir beldeye düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 10 sivil öldü.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'ya hava desteği veren koalisyon güçlerinin Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Keşkiyye belde merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 10 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, koalisyon saldırısının ardından YPG/PKK'lı teröristlerin, saldırının yanlışlıkla olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Öte yandan koalisyon güçlerinin, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiife beldesine dün düzenlediği hava saldırısında ise aynı aileden 11 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece koalisyon güçlerinin son iki gündeki saldırılarında 21 sivil yaşamını yitirdi.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten iki gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.

DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece üç beldede varlık gösteriyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor'da Süse, Şiife ve Bagoz beldelerini elinde tutuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'ı Deyrizor ilinden çıkarmak için geçen yılın 11 Eylül-20 Aralık'ta düzenlediği saldırılarda 165 sivilin öldüğünü bildirmişti.

Raporda, çatışmaların yaşandığı bölgelerde 6 bin sivilin, Beşşar Esed rejimi güçleri ile YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında mahsur kaldığına işaret edilmişti.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

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