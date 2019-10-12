Koalisyon helikopterleri Kobani üzerinde devriye uçuşu yapıyor

Koalisyona ait helikopterler, kentin üzerinde aralıksız olarak devriye uçuşları yapıyor. Tunca Öğreten'in izlenimleri...Akçakale'de düne kadar aralıksız devam eden obüs topu atışları, gece saatlerinde medyaya düşen bir haberin ardından kesildi. Habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Kobani'deki Miştanur tepesindeki, ABD ve koalisyon askerlerinin bulunduğu gözlem noktasını vurmuştu. Haber, kısa sürede Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. ABD de obüs toplarının üsse yakın noktalara düştüğünü açıkladı.

Sabahın erken saatlerinde Kobani'nin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine doğru yola çıkıyoruz. İki ilçe arasındaki yaklaşık bir saatlik yolculuk sırasında sınıra tank taşıyan 10 kadar TIR, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarını taşıyan pikaplar ve içi askerlerle dolu zırhlı personel taşıyıcılarla karşılaşıyoruz.

Karayolu üzerindeki hareketlilik, dün geceden itibaren devam eden sessizliğin yerini kara harekatına bırakacağını düşündürüyor.

Bir saatlik yolculuğun ardından Suruç ilçesine varıyoruz. Kobani sınırındaki ilçede hayat normal akışında devam ediyor. Toprak yol üzerinden, tarlaların ve zeytin ağaçlarının arasından Mürşitpınar'daki, Kobani'ye hakim bir tepeye çıkıyoruz. Dün gece vurulduğu iddia edilen ABD üssü karşımızda duruyor. Tepeden yaklaşık iki bin metre uzağımızdaki Kobani merkezini rahatlıkla görebiliyoruz. Kentin içerisinde araçların ve insanların hareketini izliyoruz. Hayat, Kobani'nin iç bölgelerinde normal seyrine devam ediyor. Ancak yerel kaynaklardan, Kobani'de dün anonslar yapıldığını ve sınır hattındaki sivillerden iç bölgelere yerleşmelerinin istendiğini öğreniyoruz.