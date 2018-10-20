Koalisyon jetleri, Deyrizor'da camiyi vurdu

SURİYE, (DHA)- ABD öncülüğündeki koalisyon jetleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde Cuma namazı sırasında camiyi vurdu. Olayda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
ABD öncülüğündeki koalisyon jetleri, terör örgütleri DEAŞ ile PKK arasında çatışmaların yaşandığı Deyrizor'a bağlı El Suse ilçesindeki Osman Camisi'ni, cuma namazı sırasında hedef aldı. Yerel kaynaklar, olayda bazı sivillerin yaşamını yitirdiğini, bazılarının ise yaralandığını bildirdi.
Öte yandan, koalisyon jetlerinin Perşembe günü yine Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ni hedef alması sonucu 30, Çarşamba günü aynı ilçeyi bombalaması sonucu ise 13 sivil hayatını kaybetmişti.
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