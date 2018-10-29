Koalisyon partileri CDU ve SPD Hessen’de oy kaybetti

Seçimlerin kazananı ise oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet parlamentosuna giren sağ popülist AfD oldu.Almanya'da Pazar günü Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ağır yenilgiye uğradı. Hessen eyaletindeki seçimlerde CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini aldı. 10,9 puan oy kaybeden SPD’nin oy oranı yüzde 19,8 oldu. Hessen'daki seçimlerin kazanını ise Yeşiller ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) oldu. Oy oranını 8,7 puan artıran Yeşiller oyların yüzde 19,8'ini aldı. Eyaletlerde seçmenlerin yüzde 13,1'i AfD'ye oy verdi. Oylarını 9 puan artıran AfD, bu sonuçla Almanya'nın 16 eyaletinde de parlamentoya girmeyi başarmış oldu. Liberal kanattaki Liberal Demokrat Parti (FDP) de 2,5 puan artış ile seçimleri yüzde 7,5 oy oranı ile tamamladı. Sol Parti de 1,1 puan artış ile oyların yüzde 6,3'ünü alarak parlamentoya girmeyi başardı.

Bu sonuçlara göre, eyaletteki CDU-Yeşiller koalisyonu toplam 69 sandalye ile kıl payı çoğunluğu sağlıyor. CDU-SPD veya SPD, Yeşiller ve FPD koalisyonları da aynı sandalye sayısına sahip bulunuyor. Seçenekler arasında CDU, Yeşiller ve FDP koalisyonu da yer alıyor. Sonuçların Merkel'e etkisi İki hafta önce Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerin ardından Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde de koalisyon partileri Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybetmesi, federal hükümetin de sorgulanmasına yol açıyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, bu iki eyalet seçimlerinde de koalisyon partilerinin oy kaybetmesini "seçmenlerin hoşnutsuzluğunun açık bir sonucu" olarak değerlendirdi. Muhalefetteki FPD'nin lideri Christian Lindner ise sonuçları "Merkel hükümeti açısından güvensizlik oyu" olarak nitelendirdi. Hessen eyaletinde CDU'nun Başbakan adayı Volker Bouffier liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulmasının Merkel'e zaman kazandırabileceği yorumları yapılıyor. Ancak bu yine de partisi CDU içinde Merkel'e karşı olanların susacağı anlamına gelmiyor.