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Koalisyon SDG’yle Türkiye Sınırında Devriye Geziyor

04.11.2018 23:10 | Son Güncelleme

Amerika liderliğindeki koalisyon ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle Türkiye sınırı boyunca ortaklaşa devriye faaliyeti gerçekleştirdi

Koalisyon SDG’yle Türkiye Sınırında Devriye Geziyor

Amerika liderliğindeki koalisyon ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle Türkiye sınırı boyunca ortaklaşa devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama koalisyon sözcüsü Yarbay Sean Ryan’dan geldi. Ryan, “Suriye Demokratik Güçleri’yle Pazar günü yapılan ortak devriye bu hafta Amerika güçlerince yapılanın ardından ikincisiydi” dedi. Ryan bu açıklamayı e-mail yoluyla Associated Press haber ajansına yaptı.

Ryan, Amerikan güçlerinin devriyesinin kendilerinin bölgede güvenliğini sağlamasına olanak verdiğini, bununla birlikte bu devriyelerin belli bir düzende yapılmadığını kaydetti.

Kürt yetkili İlham Ahmed de Türkiye sınırı boyunca devriyelerin Ras al Ayn, Tel Abiyad ve Menbiç’te yapıldığını kaydetti.

Türkiye hafta içinde Suriye tarafına iki kere top ateşi açtığını belirtmişti.

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturan YPG’yi terör örgütü olarak tanımlıyor.

Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ülkesinin yeni Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisiyle daha önceki temsilcinin metodlarını uygulamaması halinde işbirliği yapacağını belirtti.

Mekdad, yeni temsilcinin ülkenin toprak bütünlüğüne bağlı olması ve teröristleri desteklememesi gerektiğini kaydetti.

Yeni temsilci Geir Pederson, Staffan de Mistura’nın istifa etmesinin ardından bu göreve atanmıştı. Staffan de Mistura 4 yıl boyunca BM Suriye temsilciliği yapmıştı.

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