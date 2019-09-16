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Koalisyon Sözcüsü: Saldırı İran silahlarıyla Yemen dışından yapıldı

16.09.2019 19:19 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıların İran menşeli silahlarla düzenlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.

El Maliki El Arabiya televizyonunda yayınlanan basın toplantısında, saldırılarda İran menşeili silahların kullanıldığını söyledi. El Maliki ilk incelemelere göre saldırıda Ebabil tipi SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) kullanıldığını söyledi. Saldırının kaynağını tespit için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten El Maliki "Terör saldırısı, Husi milislerinin iddia ettiği gibi Yemen kaynaklı değil" dedi.

Yemenli Şii Husi milislerinin elinde Kasef-1 tipi SİHA’lar bulunduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler uzmanları bu tipin İran menşeili Ebabil ile hemen hemen aynı olduğunu ifade ediyor. Söz konusu SİHA’ların menzili 100 ila 150 kilometre arasında değişiyor. Hafta sonunda vurulan petrol tesislerinin Yemen sınırına olan uzaklığı ise 800 kilometreyi buluyor.

Temmuz ayında Husiler ellerindeki yeni SİHA tiplerini kamuoyuna tanıtmıştı. Uzmanlar tanıtılan yeni tiplerin ise 1000 kilometreye kadar menzili olduğunu tahmin ediyor.

İran ABD'nin suçlamalarını reddetti

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü sabaha karşı SİHA'larla saldırı düzenlenmişti. Saldırı Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yarısını kesintiye uğratmıştı. Üretimi kesintiye uğrayan petrol miktarı, küresel petrol tedariğinin yüzde 5’ini oluşturuyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri bir yazılı açıklama yaparak saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini duyurmuş ancak ABD, saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

"Saldırıların Yemen'den geldiğine dair hiçbir delil yok" diyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tüm ülkelere "İran'ı kınama" çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı Trump da "Saldırının arkasında kimin olduğuna inandıklarını söylemeleri ve nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesi için Suudi Arabistan'dan haber beklediklerini" söylemişti. İran ise ABD'nin suçlamalarını "kabul edilemez" diyerek reddetmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki basın toplantısında "Bu korkakça eylem büyük ölçüde küresel ekonomiyi hedef alıyor, Suudi Arabistan'ı değil" diye konuştu.

Reuters, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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