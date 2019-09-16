Koalisyon Sözcüsü: Saldırı İran silahlarıyla Yemen dışından yapıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.

El Maliki El Arabiya televizyonunda yayınlanan basın toplantısında, saldırılarda İran menşeili silahların kullanıldığını söyledi. El Maliki ilk incelemelere göre saldırıda Ebabil tipi SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) kullanıldığını söyledi. Saldırının kaynağını tespit için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten El Maliki "Terör saldırısı, Husi milislerinin iddia ettiği gibi Yemen kaynaklı değil" dedi.

Yemenli Şii Husi milislerinin elinde Kasef-1 tipi SİHA’lar bulunduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler uzmanları bu tipin İran menşeili Ebabil ile hemen hemen aynı olduğunu ifade ediyor. Söz konusu SİHA’ların menzili 100 ila 150 kilometre arasında değişiyor. Hafta sonunda vurulan petrol tesislerinin Yemen sınırına olan uzaklığı ise 800 kilometreyi buluyor.

Temmuz ayında Husiler ellerindeki yeni SİHA tiplerini kamuoyuna tanıtmıştı. Uzmanlar tanıtılan yeni tiplerin ise 1000 kilometreye kadar menzili olduğunu tahmin ediyor.