HABER

Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 23:26 | Son Güncelleme

Suriye'de askeri-diplomatik bir kaynak, ABD Hava Kuvvetleri'nin profesyonellikle bağdaşmayan eylemleri yüzünden koalisyona ait iki F-15'in, IŞİD'e yönelik operasyon halindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliğini vurduğunu bildirdi.

Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Usta fotoğrafçı Ara Güler yoğun bakımdaUsta fotoğrafçı Ara Güler yoğun bakımda
Brexit İçin Toplanan AB Zirvesi Umutsuz BaşladıBrexit İçin Toplanan AB Zirvesi Umutsuz Başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye IŞİD DEAŞ DAEŞ Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.