Koalisyon ve YPG/PKK Deyrizor'da 101 günde 165 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'ı Deyrizor ilinden çıkarmak için düzenlediği saldırılarda 165 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, koalisyon güçleri ve YPG/PKK'lı teröristlerin 11 Eylül-20 Aralık tarihlerindeki 101 günlük dönemde DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere düzenledikleri saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Ağın raporunda koalisyon güçlerinin, Heccin ve çevresindeki belde ve köylere düzenlediği bombardımanlarda 71'i çocuk ve 29'u kadın olmak üzere 153 sivilin yaşamını yitirdiği, YPG/PKK'nın saldırılarında ise 3'ü çocuk 12 sivilin öldüğü kaydedildi.

- 6 bin sivil kuşatma altında

Raporda, Heccin ilçe merkezinin YPG/PKK'nın işgaline girdikten sonra DEAŞ'ın elindeki Süse, Şiife, Bağoz, Süse ve Buhasan beldeleriyle Bahra köyü ve Keşme bölgesinde yaklaşık 6 bin sivilin Beşşar Esed rejimi güçleri ve YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında mahsur kaldığına işaret edildi.

DEAŞ'ın ise sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen raporda, kuşatma altındaki sivillerin YPG/PKK ve rejim güçlerinin rastgele saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi.