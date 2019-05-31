Koalisyon YPG/PKK'dan Esed rejimine petrol taşıyan tankerleri vurdu

ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeden Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki alana petrol taşıyan tankerleri hedef aldı.
Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçleri Hummer tipi araçlarla, sabah saatlerinde, Deyrizor'un doğu kırsalında YPG/PKK ve rejim arasında petrol transferi yapılan alana baskın düzenledi.
Bu sırada, koalisyona ait uçaklar, YPG/PKK işgalindeki Şuheyl beldesinden, Fırat Nehri üzerinden karşı kıyıdaki Bukris beldesine petrol taşıyan tankerlerden üçünü vurdu.
Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, yanan tankerlerden dumanlar yükseldi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Koalisyon güçleri, 7 Mayıs'ta da petrol taşıyan tankerleri havadan hedef almıştı.
- YPG/PKK-Esed petrol iş birliği
ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.
YPG/PKK, işgalindeki alanlardan çıkarılan petrolün Esed rejimi ile paylaşıyor. Terör örgütü, çıkardığı petrolü Fırat nehrinin üzerinden taşıyarak Esed rejimine satıyor.
Örgüt ve rejim, Temmuz 2018'de Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.
Bu kapsamda aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i de ziyaret etmişti.
Rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, şubat ayında Deyrizor'un batısında, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için Şuheyl'den Bukris'e boru döşemişti.
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