Koalisyona haber vermeden aşı alan Başbakan Matovic istifa etti

Covid-19'a karşı etkili bir politika yürütememekle eleştirilen Başbakan'ın yerine Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova tarafından Maliye Bakanı Eduard Heger getirildi. Başkent Bratislava'da gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından basına konuşan eski Başbakan, "Bu yıl boyunca yaptığım tüm hatalardan dolayı beni affedin lütfen" dedi. Matovic ayrıca selefi hakkında ise "Ona güvenin, her şey yoluna girecek" dedi.

PANDEMİNİN VURDUĞU DÖNEMDE GÖREVE GELMİŞTİ

Slovakya, dünyada pandeminin en fazla can aldığı ülkeler arasında bulunuyor. 1 Mart'ta Matovic'in düzenlediği basın toplantısında Rus Sputnik V aşılarının sipariş edildiğinin açıklanması ile birlikte koalisyon hükümetinde derin bir siyasi kriz baş göstermişti. Pandeminin Avrupa'yı vurduğu bir dönem olan 21 Mart 2020'de göreve gelen eski Başbakan, "belirsizlik" yaratmakla ve "her şeyi kontrol etmeyi" istemekle eleştirilmişti.

Matovic kısa süre önce ekonomi bakanı ile yer değiştirmesi durumunda istifa edeceğini duyurmuştu. Fakat ülkedeki koalisyon hükümetinin ortakları hükümeti tamamıyla terk etmesi yönünde görüş bildirmişti.

