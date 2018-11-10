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Koalisyondan ABD'ye "Yemen operasyonlarında yakıt ikmalinin durdurulması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 07:04 | Son Güncelleme

Koalisyondan ABD'ye "Yemen operasyonlarında yakıt ikmalinin durdurulması" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ABD'den, Yemen'deki operasyonlara katılan savaş uçaklarına sağladığı havada yakıt ikmalini durdurmasını istedi.

Koalisyon güçlerine bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığının Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine bağlı ülkelerin, Yemen'de meşruiyete destek ve askeri yeteneklerini geliştirme çabalarından hareketle, son dönemde, uçaklarına yakıt ikmali alanındaki kabiliyetlerini artırdığı" belirtildi.

Açıklamada, "bu gelişmeler ışığında ABD'deki müttefiklerle istişare edildiği ve koalisyon güçlerinin, ABD tarafından, Yemen'deki operasyonlarda savaş uçaklarına sağladığı havada yakıt ikmalini durdurmasını istediği" duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülmesi planlanan Yemen barış müzakerelerinin, BM'nin 2216 sayılı kararı temelinde bir anlaşmayla sonuçlanması ve İran tarafından desteklenen Husi milislerin, Yemen halkına ve bölgedeki ülkelere yönelik ihlallerini durdurmasına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan yakıt Yemen

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