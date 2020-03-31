HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koalisyon'dan Yemen'e hava saldırısı

Koalisyon'dan Yemen'e hava saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Yemenli Husi milislerin geçen cumartesi günü Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarına, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırılarında bulunarak karşılık verdi. Kentte yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve vurulan hedefler arasında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları ile askeri akademinin de olduğunu bildiriyor. Husi kaynaklara göre söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadı.

"Stratejik hedeflere yönelik saldırılar"

Yaklaşık beş yıldan bu yana Yemen'de, Husi güçlerin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada ise, son saldırıda stratejik noktaların hedef alındığı vurgulandı. Yapılan açıklamada, saldırının amacının sivilleri, Husi milislerin balistik füze ve diğer tehlikelerinden korumak olduğu ifade edildi.

İran tarafından desteklenen Şii Husi milisler, 2014 yılında ülkenin başkenti Sana da dahil, Yemen'in kuzeyinde büyük bir bölgenin kontrolünü ele geçirmişti. Suudi Arabistan ise, ülkenin güneyindeki önemli liman kenti Aden'in de Husilerin eline geçmemesi için, 2015 yılının mart ayında bu milislere karşı askeri operasyonlara başlamıştı.

Riyad'a yönelik Husi saldırıları

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına karşı Husiler de zaman zaman kuzey Suudi hedeflerini insansız hava araçları ve balistik füzelerle vuruyor. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Husiler tarafından geçen cumartesi gecesi fırlatılan iki balistik füzenin havada vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre füzelerden biri başkent Riyad'ı, diğeri de liman kenti Cizan'ı hedef alıyordu.

dpa,AP/ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Hamaney'e sosyal medya şoku!Hamaney'e sosyal medya şoku!
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
İspanya ve İran'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı arttı

İspanya ve İran'da bilanço ağırlaşıyor!

İran lideri Hamaney'in Twitter hesapları askıya alındı ​

Hamaney'e sosyal medya şoku!

Kuzey Kore lideri Kim koronavirüse meydan okuyor

Kuzey Kore lideri Kim koronavirüse meydan okuyor

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Canlı yayında gözyaşları sel oldu! Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.