HABER

"Koalisyonlar ortamına Türkiye'yi götürmek isteyenler var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "Bu seçim çok önemli. Sadece belediye seçimi değil, sistemin devamı, demokrasinin devamı ve son 100 yılda yapmış olduğumuz kazanımların AK Parti iktidarının, Cumhuriyet sisteminin devamı için bu seçim çok çok önemli" - "Bu seçimlere giderken de bu sistemin tasdikini vatandaş olarak bizim yapmamız gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda birtakım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak, tekrar parlamenter sisteme geri döndürmek, tekrar koalisyonlar ortamına Türkiye'yi geri götürmek isteyenler var"

KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimlere giderken de bu sistemin tasdikini vatandaş olarak bizim yapmamız gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda birtakım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak, tekrar parlamenter sisteme geri döndürmek, tekrar koalisyonlar ortamına Türkiye'yi geri götürmek isteyenler var." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kırşehir Valiliğini ziyaret ederek Vali İbrahim Akın'dan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kırşehir Belediyesine geçen Pakdemirli'ye, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından brifing verildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında partililere de hitap eden Pakdemirli, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali gibi her türlü zenginliği ve güzelliği olan Kırşehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, 15-20 yıl önce geldiği şehrin büyük bir değişim yaşadığını gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin seçim sürecinde olduğuna işaret eden Pakdemirli, AK Parti iktidarının devamına ihtiyaç olduğunu söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Neden AK Parti ve neden bunların devamı gerekiyor? 70'li yılları hatırlayalım. Temel ihtiyaç olarak neyimiz varsa bakkallarda marketlerde her yerde kuyruk vardı. Bugün bizim iki dakikalık kuyruklara laf ediyorlar, onlar her şeyi kuyrukta satıyorlardı. Kuyrukta tane ile satıyorlardı. Otomobilinize bir depo benzin alabilmek için akşam sıraya girip sabaha kadar sıra bekliyordunuz. Türkiye'yi bu hale getirmişlerdi. Türkiye aslında kaynak yoksunu bir ülke değildir. Ama koalisyonlar ülkeye yaramıyordu. 80'li yıllarla beraber Özal ile birlikte Türkiye bir atılıma girdi. Bu atılım sayesinde Türkiye 80'li yıllarda ortalama yüzde 5 büyüdü. 90'lı yıllara geldiğimizde yine Türkiye koalisyon ağına düştü. 2000'li yıllara kadar Türkiye maalesef güzel ve aydınlık günleri göremedi."

Pakdemirli, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkın derdini dert edinen, halka hizmet etmeyi şiar edinmiş bir partinin iktidara geldiğini ve büyük hizmetlere imza attığını anlattı.

Türkiye'nin koalisyon çıkarmayacak bir sisteme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bunu, Özal da Demirel de istiyordu. Geçmişte bir çok liderin de istediği bir şeydi. Koalisyon çıkmaması ve işlerin daha iyi yürümesi, her şey için yasa çıkmaması, bazı şeylerin kararnamelerle yürümesi gerekiyordu. Bu sistem de sizlerin teveccühleriyle geldi. Bu seçimlere giderken de bu sistemin tasdikini vatandaş olarak bizim yapmamız gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda bir takım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak, tekrar parlamenter sisteme geri döndürmek, tekrar koalisyonlar ortamına Türkiye'yi geri götürmek isteyenler var. Bizim istikrar için en az bir beş yıl daha, bir beş yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyacımız var. Bunun için geçmiş seçimlerde aldığımız oyların hep ötesini, bir oy fazla alarak mutlaka daha fazla oy almamız gerekiyor. Bunun için de daha çok çalışmamız gerekiyor."

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve ülkeye yönelik ekonomik saldırı olduğunu ifade eden Pakdemirli, Türkiye'nin bu kadar istikrarsızlaştırılmak istenmesine rağmen son 5 yılda çok güzel bir imtihan verdiğini aktardı.

Vatandaşın da her zaman demokrasinin yanında olduğunu belirten Pakdemirli, "Gezi olaylarını, 17/25 yargı darbesini, darbe girişimini geçtik. En son ağustos ayında ekonomik bir darbeyi geçtik. Bundan sonra önümüzdeki sınav seçim. Bu seçim hakikaten çok önemli. Sadece belediye seçimi değil, sistemin devamı, demokrasinin devamı ve son 100 yılda yapmış olduğumuz kazanımların, AK Parti iktidarının, Cumhuriyet sisteminin devamı için bu seçim çok önemli. Bunun yanında AK Parti belediyeciliğinin devamı için de önemli." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin ziyaretlerine AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan ve diğer yetkililer eşlik etti.

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldıTam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor (2)Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı

Tam 9 asırlık! Gerçek işaretler incelenince ortaya çıktı

MSB açıkladı: 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka birimde görevlendirildi

MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Maç sonu çalan 'tecavüz marşı' davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.