HABER

Koalisyonun Deyrizor'a saldırılarında en az 20 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:24 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki Şiife belde merkezi ve Keşme bölgesine hava saldırıları düzenledi - Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 20 sivil hayatını kaybetti

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu kırsalına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK'ya desteği sürüyor.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki Heccin ve çevresindeki bölgelere hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın işgal ettiği Şiife belde merkezi ile Keşme bölgesine bugün düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Koalisyon uçaklarının, 18-25 Ekim tarihlerinde Deyrizor'un Heccin ilçesi ve ona bağlı Süse beldesindeki camilere düzenlediği hava saldırılarında toplam 53 sivil hayatını kaybetmişti. Ancak koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunmuştu.

- Deyrizor'da durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Halihazırda DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ hava saldırısı Koalisyon Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.