Koalisyonun Deyrizor'daki cami saldırısında 16 sivil öldü

Böylece 3 günde koalisyon uçaklarının Süse ve Heccin'de 4 noktaya düzenlediği hava saldırısında 65 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca DEAŞ ve YPG/PKK'nin çatıştığı Heccin'de dün bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada ise 6 sivilin öldüğünü kaydetti.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçaklarının, dün cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse beldesindeki Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirdi.

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın çatıştığı Deyrizor ilinde dün bir camiye düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi.

Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

