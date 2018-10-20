Koalisyonun Deyrizor'daki cami saldırısında 16 sivil öldü

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın çatıştığı Deyrizor ilinde dün bir camiye düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi.
Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçaklarının, dün cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse beldesindeki Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirdi.
Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca DEAŞ ve YPG/PKK'nin çatıştığı Heccin'de dün bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada ise 6 sivilin öldüğünü kaydetti.
- Son 3 günde en az 65 sivil öldü
DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları önceki gün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti.
Çarşamba günü de aynı beldeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.
Böylece 3 günde koalisyon uçaklarının Süse ve Heccin'de 4 noktaya düzenlediği hava saldırısında 65 sivil yaşamını yitirdi.
- Deyrizor'da durum
Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar sürüyor.
DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.
Terör örgütü YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.
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