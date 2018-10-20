HABER

Koalisyonun Deyrizor'daki cami saldırısında 16 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün cuma namazı sırasında Suriye'nin Deyrizor ilinde camiye düzenlediği hava saldırısında 16 sivil yaşamını yitirdi - DEAŞ karşıtı koalisyonun son 3 günde, ikisi cami olmak üzere düzenlediği 4 saldırıda 65 sivil hayatını kaybetti

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın çatıştığı Deyrizor ilinde dün bir camiye düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçaklarının, dün cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse beldesindeki Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca DEAŞ ve YPG/PKK'nin çatıştığı Heccin'de dün bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada ise 6 sivilin öldüğünü kaydetti.

- Son 3 günde en az 65 sivil öldü

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları önceki gün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Çarşamba günü de aynı beldeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Böylece 3 günde koalisyon uçaklarının Süse ve Heccin'de 4 noktaya düzenlediği hava saldırısında 65 sivil yaşamını yitirdi.

- Deyrizor'da durum

Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

PARTNERÖlüler evi! Kıyafetleriyle yıllardır buradalar...Ölüler evi! Kıyafetleriyle yıllardır buradalar...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!
TBMM Başkanı Yıldırım, Gebze- Darıca metro hattının temel atma törenine katıldıTBMM Başkanı Yıldırım, Gebze- Darıca metro hattının temel atma törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami çatışma DEAŞ Deyrizor Koalisyon YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.