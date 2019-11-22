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‘Koalisyonun Yemen’deki Hava Saldırıları Yüzde 80 Azaldı’

22.11.2019 22:18 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, son iki hafta içerisinde Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran bağlantılı Husiler’e karşı hava saldırılarının sayısının yüzde 80 oranında azaldığını bildirdi

‘Koalisyonun Yemen’deki Hava Saldırıları Yüzde 80 Azaldı’

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, son iki hafta içerisinde Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran bağlantılı Husiler’e karşı hava saldırılarının sayısının yüzde 80 oranında azaldığını bildirdi.

Yemen’de Husiler’in başkent Sana’yı ele geçirmesinden sonra devrilen hükümetin tekrar göreve gelmesini sağlamak için 2015’te ülkedeki savaşa müdahil olan koalisyon, bu sürede binlerce hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hastane, okul, pazar yeri gibi yerlerde binlerce sivilin ölümüne neden olması uluslararası toplumda yoğun tepki topladı.

Suudi Arabistan ile Husi yetkilileri arasında Eylül ayından bu yana ateşkes konusunda gayriresmi görüşmeler yürütülüyor.

BM Güvenlik Konseyi’ne ofisinin bulunduğu Amman’dan video konferans yoluyla brifing veren Griffiths, “Yemen’de bir şeyler değişiyor. (Hava saldırıları) Oran son iki haftada büyük ölçüde düştü. Ülke genelinde geçen iki hafta içerisinde yaklaşık yüzde 80 oranında daha az hava saldırısı düzenlendi” dedi.

Griffiths, 48 saat boyunca hiç hava saldırısının düzenlenmediği zamanlar olduğunu, bunun çatışmaların başladığı 2014’ten bu yana bir ilk olduğunu kaydetti.

Görüşmeler, Husiler’in Suudiler öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e hava saldırılarını sona erdirmesi halinde Suudi kentlerine sınır ötesi füze ve insansız hava araçlı saldırılarını sona erdirme teklifinin ardından başlamıştı.

“Savaşın temposundaki düşüş genel ateşkesin önünü açabilir”

Griffiths, savaşın hızının ve gerilimin düştüğüne işaret ederek, bunun BM Güvenlik Konseyi’ndeki birçok üyenin uzun zamandır çağrısını yaptığı Yemen’de genel bir ateşkese doğru bir adım olabileceğini söyledi.

Martin Griffiths, geçen yıl iki tarafın ateşkes anlaşmasına vardığı liman kenti Hudeyde’de de savaşan taraflar arasındaki çatışmaların geçen haftalarda BM gözlemcilerinin konuşlanmasından sonra yüzde 80 azaldığı bilgisini verdi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının rakamlarına göre, Yemen’deki savaş 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olurken, milyonlarcası da açlık sınırında yaşıyor.

BM, Suudi destekli Yemen hükümetiyle Husiler arasında tam kapsamlı müzakereleri tekrar canlandırmak istiyor. Griffiths de 2020’nin ilk aylarında çatışmaları sona erdirecek bir çözüme varmayı ümit ettiğini belirtiyor.

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