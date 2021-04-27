Kobani Davası Avukatlarından Mahkemeye Tepki

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 108 şüphelinin yargılandığı Kobani olayları davasının avukatları, mahkemede yaşananlara tepki gösterdi. HDP yönetimi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kobani davası avukatları, duruşma sırasında yaşananları anlattı. Toplantıda ilk sözü alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, hükümete yakın isimlerin duruşma öncesi sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yargıyı etkilediklerini iddia etti. Mahkeme heyetinin savunmayı görmezden geldiğinin savunan Dede, “Aldıkları talimat doğrultusunda mahkeme başkanı ve heyeti yargılamanın savunma ayağını görmezden gelen, hiçleştiren bir tutum takındı. Yaşanan bu vahim duruşmada nelerin olduğuna ilişkin hem hukuki ve hem de siyasi anlamda bu basın toplantısını yapma gereği hissettik. Avukatlarımız ile birlikte duruşmada yaşananları olabildiğince net ve ayrıntılı bir biçimde aktarmaya çalışacağız” dedi. Daha sonra söz alan Avukat Cahit Kırkazak, yaşananların ‘provoke edici’ olduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin tavrının bir ayda değiştiğini savunan Kırkazak, “Mahkeme başkanının bize karşı bir tutumu vardı. Bir ay önceki mahkeme başkanından eser kalmamıştı. Mahkeme başkanı güvensizliğini bize gösterdi. Mahkeme başkanı bizi ısrarla dinlemedi ve bize sırtını dönmeyi esas aldı. Meslektaşlarımız gelmezse salonu terk edeceğimizi söyledik. Mahkeme başkanı ise bize ‘kapı açık’ diyerek, kapıyı gösterdi. Bu tür davaların siyasi olduğunu söylemekle birlikte kaba bir iktidar müdahalesi gördük” diye konuştu.

“Özel ve olağanüstü bir yargılama” Duruşma avukatlarından Cemile Turhallı Balsak ise özel ve olağanüstü bir yargılama olduğunu ifade etti. Turhallı Balsak, “Bu yargılamanın yürütüldüğü yer, seçilen yerin bir yerleşkeden ibaret, bir kışlada bir cezaevinde olan bir duruşma salonunda görülmüş olması bu yargılamayı ‘özel’ yapan nedenlerden bir tanesi. Yine bildiğiniz gibi bu heyet HSK tarafından özel olarak atandı. Bu da yargılamayı özel yapan nedenlerden bir tanesidir. Özel yargılamaların da tarihte pek çok örneği vardır ve bu yargılamaların her zaman özel ajandası da olur. Bu özel ajandanın bu yargılama açısından ifşa olmaması için mahkemenin özel bir refleksi vardı, gerek biz avukatlara gerekse yargılanan seçilmişlere ve siyasetçilere dönük ciddi bir yaklaşımı ve tutumu vardı. Açık bir şekilde bizlerin söz alma talepleri reddedildi. Hiçbir şekilde bize söz verilmemesi, bizlerin oturması gereken sıralara polislerin, adli kolluğun oturtulması ve mahkemeye yönelik itirazımızın hiçbir şekilde dikkate alınmaması yargılamanın tarafsız yapılmadığının açık kanıtı oldu” şeklinde konuştu.

“Devletin bütün kurumları müdahil oldu” Son olarak söz alan avukatlardan Cihan Aydın, devletin bütün kurumlarının davaya müdahil olduğunu savundu. Duruşmada avukatların mikrofonlarının kapatıldığın söyleyen Aydın, “Karşımızda 3 kişilik bir mahkeme heyeti yok. Devlet mekanizmasının kendisi var. Bu davada savunma hakkı yerle bir edildi. Savunma görmezden gelindi ve susturuldu. Savunma tümüyle mahkeme dışına itildi. Savunma susturuldu. Mahkeme başkanının parmağının altındaki mikrofonlarla her söz alışımız engellendi ve mahkeme salonunun dışına çıkmak zorunda kaldık. Savunma makamını salonda görmek istemeyen bir yargılama pratiğine tanıklık ettik. Bizim 3 Mayıs’ta beklediğimiz, eğer gerçek anlamda bir yargılama olacaksa bizlerin ve müveklilerimizin seslerini kısılmaması. İstedikleri zaman söz söyleme, savunmaya yapma ve argümanlarımızı hem mahkeme hem de kamuoyu ile paylaşmak konusunda mahkemeden bir adım bekliyoruz. Doğru olan bu. Kanuna, hukuka uygun olan bu” dedi. Bölge barolarından tepki