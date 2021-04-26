Kobani davası başlıyor

Duruşma öncesi açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, davayı "siyasi kumpas" olarak tanımladı.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan "Kobani olayları" davası bu sabah Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan ilk duruşma öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sincan'daki mahkeme önünde bir açıklama yaptı. Basının açıklamayı izlemesine izin vermeyen polis, anonslar yaparak açıklamayı engellemeye çalıştı.

Buna rağmen kısa bir açıklama yapan Sancar, davayı "siyasi kumpas" olarak tanımlayarak, bu davanın "Türkiye'deki barış arayışını, özgürlük özlemini ve demokrasi umudunu bitirme arayışı" olduğunu ifade etti. Bu davanın aynı zamanda "siyasi intikam davası" olduğunu belirten Sancar, "2014 yılında IŞİD'in Kobani'de yenilmesinin sonuçlarını hazmedememiş bir iktidarın öfkesinin ürünü olan bir davadır" ifadesini kullandı.