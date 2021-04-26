Kobani davası başlıyor

Duruşma öncesi açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, davayı "siyasi kumpas" olarak tanımladı.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan "Kobani olayları" davası bu sabah Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan ilk duruşma öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sincan'daki mahkeme önünde bir açıklama yaptı. Basının açıklamayı izlemesine izin vermeyen polis, anonslar yaparak açıklamayı engellemeye çalıştı.
Buna rağmen kısa bir açıklama yapan Sancar, davayı "siyasi kumpas" olarak tanımlayarak, bu davanın "Türkiye'deki barış arayışını, özgürlük özlemini ve demokrasi umudunu bitirme arayışı" olduğunu ifade etti. Bu davanın aynı zamanda "siyasi intikam davası" olduğunu belirten Sancar, "2014 yılında IŞİD'in Kobani'de yenilmesinin sonuçlarını hazmedememiş bir iktidarın öfkesinin ürünü olan bir davadır" ifadesini kullandı.
Davayı HDP Eş Genel Başkanları, milletvekilleri, yöneticileri, tutuklu yakınları, avukatlar, barolar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri yurt dışından gelen heyetler izliyor.
HDP'nin davayı izlemek için Twitter'da açtığı 6-8 Ekim Gerçekleri adlı hesaptan da 100'e yakın avukatın duruşma salonununa girişinin engellendiği bildirildi.
108 kişi yargılanıyor
Kürtlerin özerk yönetim kurduğu Suriye'nin Kobani kasabasına 2014 yılında IŞİD'in saldırması sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye'de hükümeti yaşananlara seyirci kalmakla eleştirenler, çeşitli şehirlerde protesto eylemleri düzenlemişti. 6-8 Ekim 2014'deki olaylar sırasında 37 kişi ölmüştü.
Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen gelişmelerin üzerinden yaklaşık altı yıl sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ocak ayında kabul edildi. Söz konusu iddianame kapsamında sanıklara "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma," "öldürme," "öldürmeye teşebbüs," "yağma", "alıkoyma," "mala zarar verme," "kamu malına zarar verme" gibi suçlamalar yöneltiliyor. 108 kişi hakkında açılan davada sanıklar, 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor. HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata gibi siyasetçiler de yargılananlar arasında bulunuyor.
DW/JD,HT
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