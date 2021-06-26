Kobani Davasında Dört Tahliye Daha

IŞİD’in Suriye’nin Kobani kentine düzenlediği saldırı sırasında, 6-8 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen sokak gösterileriyle ilgili haklarında dava açılan ve aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 108 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dört kişi tahliye edildi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kobani Davası’nın üçüncü duruşmasının beşinci oturumunda tutuklulardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ve avukatlar ise salonda hazır bulundu. Mahkeme, sanıkların ve avukatların beyanlarını dinledi. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın avukatı Cahit Kırkazak, müvekkillerinin kendilerine gönderilen ek klasörleri incelemeleri için bir sonraki duruşmanın Ekim ayına ertelenmesini istedi. Kırkazak, iki haftalık duruşma periyodunun da kötü muameleye dönüştüğünü, bu nedenle periyotların 5 gün ile sınırlandırılmasını talep etti.

Mahkeme beyanların ardından ara kararını açıkladı. Sanıklardan Sırrı Süreyya Önder'in imza yükümlülüğünün kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar veren mahkeme heyeti Önder'in duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul etti. Mahkeme, sanıklar İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, Zeki Çelik ve Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül tarihine erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollu, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüpheli bulunuyor. Tutuklular arasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor. 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu iddianamede tüm şüphelilerin, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet gibi suçlardan da cezalandırılmaları isteniyor.

15 Haziran’da görülen duruşmada eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile HDP MYK üyelerinden Can Memiş, Berfin Özge Köse ve Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Cihan Erdal yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartları ile tahliye edilmişti.

Yasin Börü davasında karar

Bu arada bugün Ankara’da Kobani olaylarıyla bağlantılı bir dava daha vardı. Olayların simge ismi haline gelen Yasin Börü ve 3 arkadaşının kurban eti dağıtırken öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yeniden görüldü. Duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse sunulan esasa ilişkin mütalaaya karşı sanıkların savunmasını aldı. Savcının mütalaasını kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararını açıklayan savcı 15 sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 3 sanığa ise aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verildi.

Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada 24 Nisan 2017'de karar açıklanmıştı. 41 sanıktan 25'i farklı hapis cezalarına çarptırılırken, 13'ünün beraatine, o tarihte firari olan 3 sanığın da dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklardan kasten öldürme suçundan mahkum edilen 24'ü ile Hüseyin Okçu'nun beraatine ilişkin hükmü bozmuştu. Bu karar üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

