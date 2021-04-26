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  4. Kobani davasında gerginlik! Selahattin Demirtaş'ın gösterdiği kağıt gündem oldu

Kobani davasında gerginlik! Selahattin Demirtaş'ın gösterdiği kağıt gündem oldu

26.04.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kobani olayları' veya '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen 2014'te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili davanın ilk duruşmasında olaylar yaşandı. Mahkeme heyetiyle tartışma yaşandı, avukatlar mahkeme salonunu terk ederken, Selahattin Demirtaş cezaevinden '128 milyar dolar nerede' yazılı kâğıdı SEGBİS kamerasına gösterdi.

Kobani davasında gerginlik! Selahattin Demirtaş'ın gösterdiği kağıt gündem oldu

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 28'i tutuklu 108 sanıklı Kobani davası olaylı başladı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitine geçildiği sırada sanık avukatları, söz alarak duruşma salonuna giremeyen avukatlar olduğunu öne sürdü.

AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

Avukatlar “Savunma avukatları yerine oturamıyor ama çevik kuvvet polisleri duruşma salonunda. Avukatları içeri almak zorundasınız, böyle duruşmaya başlayamazsınız, bunu tutanak altına almak zorundasınız” derken, mahkeme başkanı ise “Geçen duruşmada bize verdiğiniz derslerden baya bilgi edindik, CMK’ya baktık” diyerek talepleri reddetti. Ardından üzerinde cübbe olmayan avukatın dışarı çıkarılması talimatı verildi. Avukatlar salonu terk etti.

Başkan Çolak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeterli sayıda avukatın salona alındığını, ayrıca yerleşkede avukatlara özel tahsis edilen başka bir salon bulunduğunu, isteyen olursa o salondan da duruşmanın takip edilebileceğini söyledi.

SANIKLAR DA PROTESTOYA KATILDI

Bunun üzerine salonda bulunan avukatlar, oturdukları sıralara vurarak alkışlarla durumu protesto etti. Mahkeme Başkanı Çolak'ın, duruşma düzenini bozanları salondan çıkartacağını bildirmesi üzerine sanıklar da alkışlayarak protestoya katıldı.

SEBAHAT TUNCEL SLOGAN ATTI

Bu sırada tutuklu sanıklardan Sebahat Tuncel, "Savunma hakkı engellenemez" şeklinde slogan atmaya başladı. Protesto ederek salondan ayrılan sanık avukatlarının, bu esnada tutuklu sanıklara "mahkemeye kimlik tespiti yaptırılmaması" yönünde telkinde bulundukları duyuldu.

Ayhan Bilgen hariç diğerleri isimleri okunmasına salonda hazır olduklarını beyan etmedi

Tek tek isimleri okunan sanıklardan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hariç diğerleri, isimleri okunmasına rağmen salonda hazır olduklarına dair beyanda bulunmadı. Duruşmayı izleyen bazı müştekiler de sanıklara ve avukatlarına tepki gösterdi.

DEMİRTAŞ '128 MİLYAR DOLAR NEREDE' YAZILI KAĞIT GÖSTERDİ

Avukatlar reddi hâkim talebi ve usule ilişkin konuşmaları yapmaları için Demirtaş ve Yüksekdağ’ın söz almasını istedi. Avukatların, reddi hakim talebi üzerine konuşma yapmaları için Yüksekdağ, Demirtaş ve Tuncel’in söz almalarına dair talepleri reddedildi. Yüksekdağ ve Demirtaş SEGBİS bağlantısından “söz istiyorum” yazılı kağıtları gösterdi.

Demirtaş, ayrıca cezaevinden "128 milyar dolar nerede" yazılı kâğıdı SEGBİS kamerasına gösterdi.

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