Kobani Davası’nda “HDP’yi Yargılama” Yaklaşımı mı Devrede?

Türkiye’nin gündeminde aylardır kapatılma davası girişimi gibi hamlelerle HDP’nin baskı altına alınmaya çalışıldığını kaydeden Beştaş, “Organize işler” dediği çalışmada Kobani Davası’yla HDP’yi ve parti yöneticisi isimleri suçlu ilan etme çabası olduğunu söyledi. “Kobani davasında ölümler üzerinden propaganda yapılıyor” diyen Beştaş, 2014’teki olaylarda 43 kişinin öldüğünü ve bu kişilerden 27’sinin HDP üyesi olmasına rağmen bu ölümlerle ilgili Yasin Börü gibi birkaçı haricinde detaylı araştırma yapılmadığı ve hatta bu ölümlere dair yargılamalar dahi olmadığını aktardı. İddianamede HDP’nin Çözüm Süreci’nde yürüttüğü trafikteki her adımı, Nevrut kutlamalarını “suç” gibi gösterme çabası olduğunu kaydeden Beştaş, o dönemki HDP MYK’sının Kobani’ye insani yardım yapılması gerektiğini vurgulayan açıklaması gerekçesiyle tüm HDP’yi ölümlerden sorumlu ilan etme girişiminde bulunulduğuna işaret etti.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu, HDP’li Selahattin Demirtaş da, Mahkeme Başkanı’na hitaben, “Buraya susmaya değil konuşmaya geldik. Yargılanmaya değil, yargılamaya geldik. Avukatların sayısı belliydi. Her bir sanık için 3 avukat olsa da 100’den fazla avukat olacaktı. Mahkeme salonunda kalabalık olacağı önceden belliydi. Bu sorunu çözebilirdiniz. Gerçekten yargılamanın devam etmesini istiyorsunuz ara verip bu sorunu çözebilirsiniz. Bilgilerimizi tabi ki mahkemeye vereceğiz. Sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz, biz de savunmamızı yapacağız. Yıllardır yargılama yapıyorsunuz. Bizi onlarla karıştırmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Karşınızda çocuk yok. Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin meclis grubu ve eş başkanları karşınızda. Her ne kadar sanık sandalyesinde otursak da halkın iradesini temsil ediyorsunuz. Bizler medeni insanlarız. Daha önce darbecileri yargıladınız, bilemem nasıl yargıladınız. Ama bize o muameleyi uygulayamazsınız. Bir duruşma salonunda avukatların bulunması gerekir. Yargılama usulen uygun gibi gözüksün yapmak istiyorsanız avukatlar girsinler. Ben orada değilim. Yanımda avukat yok, duruşma salonunda avukat yok. Şu anda duruşma salonunda aleyhime birşey tespit etme şansım yok. Baskı ortamında yargılamayı yapsanız da avukatlara giriş hakkı verilmesi gerekiyor. Cevap vermeyeceğim. Biz size değil cevap vermek günahımızı bile vermeyiz” dedi.