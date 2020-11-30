HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kobani eylemleri için toplantı düzenleyen şüpheli yakalandı

Kobani eylemleri için toplantı düzenleyen şüpheli yakalandı

30.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda M.Y.

Adana’da, Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda M.Y. isimli şahsın Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, yapılan eylemlere katılarak örgüte yardım yataklık yaptığı tespit edildi. Şahsın ikametinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 4 adet CD, 2 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 20 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ve 1 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adli makamlarca “Yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftanın pazartesi günü bağlı bulunduğu kolluğa imza atmak suretiyle” adli kontrol kararı verilmesi üzerine serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Kurtarılmayı bekledilerKurtarılmayı beklediler
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Baş ağrısıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Koronavirüs belirtisi olabilir

Dikkat! Koronavirüs belirtisi olabilir

Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

Kurtarılmayı beklediler

Koronavirüsün bitmesi için gözyaşı döküp dua etti

Gözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz

3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.