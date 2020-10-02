Kobani eylemleri nedeniyle 17 HDP'li hakkında tutuklama kararı

25 Ağustos'ta Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen Kobani operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan ve dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan 20 HDP'li tutuklanmaları talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından da Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 17 HDP'li için tutuklama kararı çıktı. Tutuklananlar arasında ars Belediyesi Başkanlığından istifa eden Ayhan Bilgen ile HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal da bulunuyor.

Tutuklanan kişilere "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 tarihli Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde 25 Ağustos'ta Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Savcılık, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğunu" ileri sürüyor. Olaylardan altı yıl sonra savcılığın harekete geçmesi ise tartışmalara neden olmuştu.