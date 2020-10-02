Kobani Eylemleri Soruşturmasında 17 Tutuklama

7 günlük gözaltı süresinin ardından şüpheliler dün savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Sırrı Süreyya Önder, Güfer Akkaya ve Altan Tan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski milletvekilleri Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Nazmi Gür gibi isimler de bulunuyor.Avukatların, mahkeme salonuna girmeden hâkimin kararı okuması tepkilere neden oldu. Avukatlar ve adliyede bulunan milletvekilleri tepkilerini sloganlarla gösterdi.

VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre şüpheliler “Atılı suçlar için kanunda ön görülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında, hayatın olağan akışı içinde kaçma şüphesi oluştuğu ve şüphelilerin salıverilmesi halinde dosya kapsamında ifadelerine başvurulan tarafların beyanlarına etki edebilmesi ihtimalinin varlığı” gerekçeleriyle tutuklandı.

Savcılık soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Ancak yurtdışında oldukları tespit edilen bazı şüpheliler yakalanamamıştı.

Kars Belediyesine Kayyum

Tutuklama kararının ardından Kars Belediyesine de kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. “

