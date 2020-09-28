Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan HDP’liler adliyeye getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’liler ek gözaltı süresi için Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıkları illerden Ankara’ya sevk edilen şüphelilerin ifade verme işlemleri başlamıştı. Gözaltı süreleri dolan şüpheliler, ek gözaltı süresi için Ankara Adliyesine getirildi. Polis ekipleri, Ankara Adliyesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Sulh Ceza Hakimliği katına çıkarıldı.

