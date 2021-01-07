Kobani iddianamesi kabul edildi

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan "Kobani olayları" ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkındaki iddianamenin kabul edilmesiyle sanıklar, tamamı 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

2014 yılının sonbahar aylarında, Kürtlerin özerk bir yönetim kurduğu Suriye'nin kuzeyinde Kobani kasabasına IŞİD güçlerinin saldırması sonucu, her iki tarafta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir savaş yaşanmıştı. Türk hükümetini saldırıları izlemek ve bölgedeki sivil halkı korumamakla suçlayan çok sayıda kişi, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, dönemin üst düzey HDP'li yöneticilerinin de çağrısı ile protesto eylemi gerçekleştirmiş ve 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim yerindeki bu gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmişti.