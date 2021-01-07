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Kobani iddianamesi kabul edildi

07.01.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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Aralarında çok sayıda üst düzey HDP’li siyasetçinin yer aldığı 108 sanık hakkında hazırlanan "Kobani olayları" iddianamesi kabul edildi.

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan "Kobani olayları" ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkındaki iddianamenin kabul edilmesiyle sanıklar, tamamı 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

2014 yılının sonbahar aylarında, Kürtlerin özerk bir yönetim kurduğu Suriye'nin kuzeyinde Kobani kasabasına IŞİD güçlerinin saldırması sonucu, her iki tarafta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir savaş yaşanmıştı. Türk hükümetini saldırıları izlemek ve bölgedeki sivil halkı korumamakla suçlayan çok sayıda kişi, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, dönemin üst düzey HDP'li yöneticilerinin de çağrısı ile protesto eylemi gerçekleştirmiş ve 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim yerindeki bu gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmişti.

HDP'nin öde gelen isimleri yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame 108 sanık hakkında aralarında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "alıkoyma", "alıkoymaya teşebbüs", "mala zarar verme", "yakarak mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "yakarak kamu malına zarar verme" gibi çok sayıda suçlamayı içeriyor.

İddianamede "olayları organize edip yaymak" ile suçlanan 108 sanığın arasında, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna ile firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Hatip Dicle gibi isimler yer alıyor.

Dava, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

DHA / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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