HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kobani iddianamesinden: “HDP, PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla hareket ediyor”

Kobani iddianamesinden: “HDP, PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla hareket ediyor”

07.01.2021 20:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün, 6-8 Ekim 2014’deki Kobani olayları ve 15 Ağustos 2015’deki Hendek olayları ile ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışarak sözde “Kürdistan” devletini kurmayı amaçladığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün, 6-8 Ekim 2014’deki Kobani olayları ve 15 Ağustos 2015’deki Hendek olayları ile ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışarak sözde “Kürdistan” devletini kurmayı amaçladığı belirtildi. İddianamede, HDP’nin de arasında bulunduğu bazı yapıların gerek 6-8 Ekim Kobani olaylarında, gerekse Hendek olaylarında açık bir şekilde örgütün talimatlarına uyarak PKK/KCK terör örgütünün güdümünde hareket ettiği aktarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 sanık hakkında dava açtı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede söz konusu 108 sanık için, “PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yürütmüş oldukları faaliyetlerinin niteliği, şüphelilerin terör olaylarının başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmeleri, örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmak için örgüte müzahir taban kitleye talimatlar vermiş olmaları, talimatların uygulanış biçimleri ve iletildiği muhatapları, olaylarda inisiyatif almaları, ısrarlı şekilde kararları uygulama biçimleri, sadece örgüt yöneticilerinin yapabilecekleri şekilde olayları organize etmiş olmaları, yine şüpheliler hakkında örgüt adına bu yönde faaliyetler yürüttüklerine ilişkin yapılan diğer tüm tespitler birlikte dikkate alındığında mevcut şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticisi olarak kabul edilmeleri gerekmektedir” tespitinde bulunuldu.

“Örgütün talimatları doğrultusunda çağrıda bulundular”
PKK/KCK terör örgütü tarafından özellikle 2010 yılından sonra “demokratik özerkliğin” sürekli olarak gündemde tutulmaya çalışıldığı ve “özerklikten başka bir seçenek kalmadığı şeklinde” açıklamalar yapıldığı belirtilen iddianamede, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan basın-yayın organlarından da sürekli olarak özerklik ile ilgili yayınların yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. 6-8 Ekim 2014’de terör örgütünün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen “başkaldırı” eylemlerinde ülke genelinde kaos ortamı oluşturularak sözde “özerklik ilanı”nın amaçlandığı, ancak güvenlik güçlerince bu amacın bertaraf edildiğine dikkat çekildi. İddianamede, “Örgütün ideolojisinden vazgeçmeyerek eylemlerin daha şiddetli ve Türkiye geneline yaymak amacıyla KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran tarafından 14 Temmuz 2015’de ‘Kürdistan’da yeni bir dönem başlıyor’ şeklinde yapılan talimat ve çağrı sonucunda 15 Ağustos 2015 tarihinde örgüt tarafından başlatılan Hendek olayları olarak bilinen bombalı ve silahlı saldırılar öncesi ve sonrası sürekli olarak bölge halkına ve kamu oluşturmak için ülkemiz topraklarında terör örgütü adına faaliyet gösteren yapı-yapılanmalara dönük çağrı ve talimatların yapıldığı, DTK, HDK, HDP, DBP, KCK ve KJA tarafından ve ilgili kuruluşların eş başkanları ile yönetici konumunda bulunan şahısların da örgütün yapmış olduğu çağrı/talimatlar doğrultusunda açıklamalarda ve çağrılarda bulundukları anlaşılmaktadır” denildi.

“Örgüt güdümünde hareket ettikleri anlaşılmaktadır”
İddianamede şu tespitlere yer verildi:
“PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemiz topraklarını da içerisinde alan sözde bağımsız Kürdistan devletini oluşturmak amacıyla, kanton bölgeler akabinde özerklik ilanı için 06-07-08 Ekim 2014 (Kobani olayları) ve 15 Ağustos 2015 (Hendek olayları) tarihlerinde gerçekleştirilen saldırıların aynı amaç doğrultusunda olduğu, yukarıda isimleri geçen kuruluşların ve bu kuruluşlar içerisinde faaliyet gösteren yukarıda isimleri yazılı eş başkanlar ve yöneticilerin örgütün siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, gerek 6-8 Ekim terör olaylarında, gerekse Hendek olaylarında açık bir şekilde örgütün talimatlarına uyarak PKK/KCK terör örgütünün güdümünde, örgütün açıklamalarıyla aynı içerikteki açıklamaları yaptıkları, bu şekilde bu ve benzer olaylarda örgütün talimatı ve stratejisi doğrultusunda örgüt güdümünde hareket ettikleri anlaşılmaktadır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2? 02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

En Çok Okunan Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

7 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Son dakika: Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.