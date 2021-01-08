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Kobani olayları iddianamesi kabul edildi, acılı ailenin yüreğine su serpildi

08.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen olaylarla ilgili olarak hazırlanan iddianamenin 22.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen olaylarla ilgili olarak hazırlanan iddianamenin 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesine ilişkin konuşan, Kobani olaylarında öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, "İddianamenin kabul edilmesi içimi ferahlattı, acım biraz dindi" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu 27’si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çıkan olaylarında öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, iddianamenin kabul edilmesini İHA’ya değerlendirdi.

"İddianamenin kabul edilmesi içimi ferahlattı"
İddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin acılarını dindirmese de biraz su serptiğini ifade eden baba Gökgöz, "Biz devletten, savcılardan, hakimlerden ve adaletten bunu bekliyorduk. Adalet üzerine düşen görevin gereğini yapmıştır. Katil de bu yargılanacak olan kişilerdiler. Bu katiller ve azmettiriciler vatandaşları sokaklara dökmeselerdi hiç kimse sokağa çıkmazdı. Bundan sonra beklentimiz, nasıl diğer katillere ömür boyu ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezası verildiyse bu yargılanacak olan kişilere de aynı cezayı verilmesini istiyoruz ve bizleri de duruşmaya dahil etmelerini bekliyoruz. Bizleri de duruşmaya dahil etsinler ve bizler de ifademizi vermek istiyoruz. İddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi içimi ferahlattı. Acım biraz dindi. Acımız bitmese de biraz su serpilmiş gibi oldu" diye konuştu.

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