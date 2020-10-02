HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP’li tutuklandı

Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP’li tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP’liden 17’si tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP’liden 17’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerden Ankara’ya getirildi. Dün gece saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 20 HDP’liden 17’si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında HDP eski MYK üyeleri Can Memiş, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu gibi isimler de yer aldı. Öte yandan HDP eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan’ın yanı sıra HDP eski MYK üyesi Gülfer Akkaya ise yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı.
Tutuklama kararı sonrasında aralarında HDP Milletvekili Garo Paylan’ın da bulunduğu bir grup HDP’li Ankara Adliyesi önünde sloganlar atarken polisin müdahalesi ile dağıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki korkunç iddiayla ilgili flaş gelişmeMersin Şehir Hastanesi'ndeki korkunç iddiayla ilgili flaş gelişme
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
1/
En Çok Okunan Haberler
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diyen kadının yargılandığı davada karar
'Uçağı patlatacağım' demişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan imar müdürü tutuklandı
Bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan müdür tutuklandı
Skandal görüntü! Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki korkunç iddiayla ilgili flaş gelişme
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki korkunç iddiayla ilgili flaş gelişme
İBB'den toplu ulaşımda HES kodu açıklaması! Uygulama nasıl olacak?
İBB'den toplu ulaşımda HES kodu açıklaması! Uygulama nasıl olacak?
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.