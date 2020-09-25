Kobani operasyonlarında 82 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder de var.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Savcılığın açıklamasında "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğu belirtilerek bu eylemlerde PKK/KCK örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile bazı basın yayın organlarında halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yaptıkları" iddia edildi.

Açıklamada yaşanan olaylarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu ifade edildi. Açıklamada "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.