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Kobani operasyonlarında 82 gözaltı

25.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 7 ilde 2014 tarihli Kobani olayları ile ilgili düzenlenen operasyonlarda 82 kişi gözaltına alındı.

Kobani operasyonlarında 82 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder de var.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Savcılığın açıklamasında "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğu belirtilerek bu eylemlerde PKK/KCK örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile bazı basın yayın organlarında halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yaptıkları" iddia edildi.

Açıklamada yaşanan olaylarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu ifade edildi. Açıklamada "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bilgen, Önder ve Tan da gözaltında

Düzenlenen operasyonla ilgili DW Türkçe'ye bilgi veren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder olduğunu da belirterek Bilgen'in hem evinde hem de belediye binasında arama yapıldığını ifade etti. "O dönemki MYK üyelerimizin hepsine dönük operasyon yapılıyor" diyen Oluç, Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş hakkında son verilen tutuklama kararının da bu olaylarla ilgili olduğunu belirtti.

Oluç, "O dosyayı aktif hale getirecekler ve yeni bir dava açacaklar belli ki. Olayların üzerinden 6 yıl geçmiş yine bir hukuksuzluk yaşanıyor. O dönem 53 yurttaşımız hayatını kaybetti. Biz de yaşananların araştırılması için meclise defalarca araştırma önergesi verdik, ama AKP bu önergeleri hep reddetti. Şimdi siyasi nedenlerle bu operasyonu gündeme getiriyorlar" açıklamasını yaptı.

Eski HDP milletvekili ve yazar Altan Tan da operasyon kapsamında gözaltına alındığı Twitter'dan duyurdu.

Gözaltına alınanlar arasında başka HDP üyelerinin de bulunduğu belirtiliyor.

DHA,HK/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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