Kobani Soruşturmasında İddianame Hazırlandı

6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani’deki çatışmalar sırasında Türkiye’de meydana gelen protestolarla ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Suriye’nin Kobani kasabasında IŞİD ve YPG arasındaki çatışmalar sürerken, Türkiye’de düzenlenen sokak eylemleriyle ilgili soruşturma 6 yıldır sürüyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüpheli bulunuyor. Tutuklular arasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor.

2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu iddianamede tüm şüphelilerin, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet gibi suçlardan da cezalandırılmaları isteniyor. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, yargılamaya önümüzdeki haftalarda başlanacak.