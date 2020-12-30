Kobani Soruşturmasında İddianame Hazırlandı

6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani’deki çatışmalar sırasında Türkiye’de meydana gelen protestolarla ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Suriye’nin Kobani kasabasında IŞİD ve YPG arasındaki çatışmalar sürerken, Türkiye’de düzenlenen sokak eylemleriyle ilgili soruşturma 6 yıldır sürüyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüpheli bulunuyor. Tutuklular arasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor.
2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu iddianamede tüm şüphelilerin, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet gibi suçlardan da cezalandırılmaları isteniyor. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, yargılamaya önümüzdeki haftalarda başlanacak.
Soruşturmanın geçmişi
Altı yıl önce başlayan soruşturmadaki son operasyon 25 Eylül 2020'de yapılmıştı. Aralarında eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski milletvekilleri Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder de vardı. Başsavcılıktan o gün yapılan yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014'te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
Açıklamada, olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı vurgulanmıştı.
Savcılık ölü sayısını 37 olarak verse de İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre olaylarda ülke genelinde 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre de 1.113 bina hasar gördü.
Çatışmalar sırasında Diyarbakır’da kurban eti dağıtırken öldürülen Yasin Börü, olayların simge ismi oldu. AKP, Börü’nün öldürülmesinden HDP ve dönemin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı sorumlu tuttu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, bir süre önce 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Demirtaş'ın "derhal serbest bırakılması" yönünde karar almıştı.