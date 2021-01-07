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Kobani soruşturmasında sanıklara 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıla kadar hapis istemi

07.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da arasında bulunduğu 108 kişinin 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıla kadar hapsi istendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameyi 30 Aralık 2020’de Ankara 22.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da arasında bulunduğu 108 kişinin 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıla kadar hapsi istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameyi 30 Aralık 2020’de Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi üzerine Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle’nin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında dava açıldı.

Tüm suçlardan sorumlu tutuldular
Bu sanıkların tamamı söz konusu eylemler sırasında gerçekleştirilen “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez adam öldürmeye teşebbüs”, “bayrak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet”, “ibadethanelere zarar verme”, “24 kez yağma”, “38 kez alıkoyma”, “bin 750 kez mala zarar verme”, “397 kez yakarak mala zarar verme”, “bin 60 kez kamu malına zarar verme”, “503 kez yakarak kamu malına zarar verme”, “264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama” ve “78 kez silahla kasten yaralama” başta olmak üzere toplam 29 ayrı suçtan sorumlu tutuldu. Sanıkların tamamının bu suçlardan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıla kadar hapsi istendi.

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