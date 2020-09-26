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Kobani şüphelileri sorgu odasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 18:35 | Son Güncelleme

Kobani soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 20 HDP’li yöneticinin Ankara Emniyet Müdürlüğü sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kobani soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 20 HDP’li yöneticinin Ankara Emniyet Müdürlüğü sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Sorgularda 2014 yılında HDP’nin yayımladığı "halkımıza acil çağrı" bildiri ve aralamalarda ele geçirilen basılı ile dijital unsurlar soruluyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 82 şüpheli hakkında göz altı kararı verilen PKK/KCK terör örgütü ekseninde başlan operasyonda yakalanan zanlıların emniyet işlemleri sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu öncesinde zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgular TEM Şube bünyesinde oluşturulan özel ekipçe yürütülüyor. Terör polisi oluşturduğu dosyaya, olaylarda yaşamını yitiren 37 kişinin adli top raporları, olay yeri tutanakları, tanık ifadeleri, bilirkişi ve itfaiye raporları olayların meydana geldiği 35 il 96 ilçe emniyetinden alınan raporlar da eklendi. Ankara Terör Suçları Savcılığı olayların yaşandığı illerden eksik delillerin bulunması ve dosyaya girmesine yönelik çalışma sağladı. PKK/KCK silahli terör örgütünün güdümünde bulunan ajanslar ve basın yayın organlarının kobani olaylarıyla ilgili yayınları soruşturma evrakına konuldu. Zanlıların 25 Eylül Cuma günü başlayan 4 günlük yasal süre 28 Eylül Pazartesi sona erecek ancak savcılık bu süreyi 12 güne uzatabilir, uzatma kararı alınmaz ise pazartesi günü şüpheliler savcılığa sevk edilecek.

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