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Kobani'de faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen ve 2014'te Kobani'de 2 yıl süreyle silahlı faaliyet gösterdiği saptanan 2 örgüt üyesi yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen ve 2014'te Kobani'de 2 yıl süreyle silahlı faaliyet gösterdiği saptanan 2 örgüt üyesi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istibarat çalışmaları sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına Kobani olaylarında faaliyet göstermek için 2014 yılında örgüte katılan, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde silahlı faaliyet gösteren 2 teröriste ulaştı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü adına 2 yıl boyunca Kuzey Irak'ta silahlı faaliyet gösteren şüphelilerin A.P ve H.D. olduğu belirlendi. 2016'dan itibaren Türkiye'de oldukları saptanan 2 örgüt üyesi teknik ve fiziki takibe alındı. İzmir'e gelen A.P ve H.D. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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