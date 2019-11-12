Kobani'de ortak devriyeden protestoculara müdahale

İddiaya göre, devriye güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateşte iki kişi hayatını kaybetti.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Rusya ordularına ait birlikler beşinci ortak devriyesini, Kobani bölgesinde gerçekleştirdi. Reuters'a bilgi veren Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve görgü tanıkları, ortak devriye sırasında askerlerin protesto edildiğini aktardı. Ajansa konuşan bir görgü tanığı, askerlerin, kendilerine taş atan protestocuları dağıtmak için ilk olarak havaya ateş açtığını belirtti. Görgü tanığının ifadesine göre, askerler daha sonra protestoculara ateş açtı ve olayda üç kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askerlerin müdahalesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Olay hakkında Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kürt kaynaklar, Türkiye ordusundan askerlerin protestoculara açtığı ateşte beş Kürt sivilin yaralandığını ifade etti. Söz konusu kaynaklar, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.