HABER

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ailelerden Kobanili Kürt kökenli Mustafa Atu ve ailesi, 5 yıldan beri Adıyaman’da yaşıyor.

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Adıyaman’da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ailelerden Kobanili Kürt kökenli Mustafa Atu ve ailesi, 5 yıldan beri Adıyaman’da yaşıyor. Kobani’de arazileri olan ve ticaret ile uğraşan Mustafa Atu, Adıyaman’da açtığı bakkal dükkanıyla geçimini sağlıyor.
Mustafa Atu, TSK’nın Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiğini ve güvenli bölge olması halinde ülkesine döneceğini belirterek, “Ben savaş yüzünden Kobani’nin köyünden geldim. 5 yıldan beri burada yaşıyorum. İyi sakin bir hayatımız var. Allah askerlerin yardımcısı olsun, devletin yardımcısı olsun. İnşallah başarılı olurlar. Eğer güvenli bölge olursa, orada arazilerimiz var oraya gideriz. Ben orada çitçilik ve ticaret ile uğraşıyordum. Oralar düzelirse herkes kendi mülküne, arazisine döner” diye konuştu.

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı’na destek

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Beyoğlu'nda polise motosiklet çarptıBeyoğlu'nda polise motosiklet çarptı
Burdur’da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyorBurdur’da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.